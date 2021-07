Hilversum: zorgen over toename vervoer gevaarlijke stoffen onterecht

De zorgen van Hilversumse politieke partijen over de door hen gemerkte toename van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, zijn onterecht. Dat stellen burgemeester en wethouders van Hilversum. Er rijden niet meer van zulke 'giftreinen' en dat vervoer gaat bovenal volgens alle protocollen.

Hart voor Hilversum - de grootste Hilversumse raadspartij - en de PvdA trokken begin vorige maand aan de bel over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ze hadden het vermoeden dat er steeds meer van zulke treinen over het Hilversumse spoor rijden. Hoewel ze meteen al aangaven geen exacte cijfers te hebben, stelden ze dat het volgens hen zeker ging om tien transporten per dag.

Daarnaast waren er zorgen over de veiligheid van zulke transporten. "De route door Hilversum voert door woonwijken, op soms luttele meters van de bebouwing, gaat dwars door het centrum en passeert drie stations met intensief halterend personenvervoer plus enkele spoorwegovergangen. Er is bovendien reden om te twijfelen aan de staat van onderhoud en veiligheid van goederentreinen", aldus de partijen.