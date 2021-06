Zorgen over toename van 'giftreinen' op Hilversums spoor, politiek wil opheldering

Hilversumse politie partijen hebben zorgen over de toename van het aantal treinen met chemische stoffen dat op het spoor door Hilversum rijdt. Exacte cijfers hebben ze niet, maar ze zeggen dat het zeker gaat om tien transporten per dag. Ze willen opheldering van het gemeentebestuur.

De treinen met chemische stoffen die door Hilversum rijden vervoeren onder andere 'toxische en ontvlambare chemicaliën, zo stellen raadspartijen Hart voor Hilversum en de PvdA. Daar komt nog eens bij dat er in 2019 nog vijf wagens met een 'zeer toxische vloeistof' door Hilversum reden terwijl dat in de gemeente helemaal niet is toegestaan.

Het vervoer van chemische stoffen per trein noemen de partijen 'om economische redenen wellicht onvermijdelijk', maar ze willen dat Hilversum alert blijft op de gevaren. "De route door Hilversum voert door woonwijken, op soms luttele meters van de bebouwing, gaat dwars door het centrum en passeert drie stations met intensief halterend personenvervoer plus enkele spoorwegovergangen. Er is bovendien reden om te twijfelen aan de staat van onderhoud en veiligheid van goederentreinen", aldus de partijen.

De partijen constateren verder dat de goederentreinen met gevaarlijke stoffen vaak met hoge snelheden door Hilversum razen. De zorgen zijn des te groter omdat de treinen steeds vaker bestuurd worden door machinisten die niet in Nederland zijn opgeleid en ook niet op de hoogte zijn van de situatie op het Nederlandse spoor.

Partijen willen antwoorden

Hart voor Hilversum - de grootste Hilversumse coalitiepartij - en oppositiepartij PvdA willen van burgemeester en wethouders uitleg over de door hen gemerkte toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ze willen precies weten in hoeverre het vervoer van de gevaarlijke stoffen echt is toegenomen, hoe vaak er 'giftreinen' door Hilversum rijden, op welke snelheid en welke risico's daar aan vast zitten.

De partijen roepen burgemeester en wethouders op om duidelijkheid te geven over welke maatregelen er genomen zijn tegen de giftreinen en welke maatregelen er nog genomen worden om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen te garanderen.

Het gemeentebestuur moet nog op de vragen reageren. Het is overigens niet voor het eerst dat er in Hilversum zorgen zijn over het vervoer van gevaarlijke stoffen. De discussie laaide de afgelopen jaren al vaker op.