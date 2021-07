Gedenkpad voor Pepijn (14): "Prioriteiten lagen tijdens coronacrisis niet bij jongeren"

Pepijns lichaam werd gevonden in het tentje dat hij had opgeslagen net buiten de ring in Noord. In de weken voorafgaand aan zijn dood maakte hij meermaals een tochtje naar de plek, waar hij uiteindelijk is gestorven, om spullen klaar te zetten voor zijn bivak. Die had hij volgens zijn vader Gaston goed voorbereid. "Hij had een koolmonoxidemelder meegenomen, omdat hij niet wilde stikken als hij zich wilde verwarmen", zegt hij tegen AT5. "Die gedachten heeft hij allemaal gehad, maar hij heeft niet genoeg kunnen bedenken dat er misschien ook wel een foutje in had kunnen sluipen."