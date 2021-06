Purmerender verdacht van mishandeling en ontucht met oude pony

De eigenaresse van de pony in Waterland trok een tijd geleden aan de bel toen ze haar pony onder verdachte omstandigheden vond. De pony had onder andere een strop om de hals en was erg angstig. Het vermoeden was daarom al snel dat het dier was mishandeld.

De dierenpolitie heeft na de melding onderzoek gedaan naar de kwestie: er werden onder meer forensische sporen onderzoek en camerabeelden bekeken. Dat leverde uiteindelijk een dna-match op van de Purmerender.

De man is vorige week aangehouden. Of hij nog vastzit is niet bekend.