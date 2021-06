Omwonenden willen zekerheid: geen verslaafden in Anton Pieckhofje

Omwonenden van het Anton Pieckhofje zijn er niet zeker van, wie de gemeente precies onder wil brengen in de voormalige dementenopvang achter de Europaweg. Het hofje, dat midden in een woonwijk staat, wordt een doorstroomlocatie voor daklozen. Sarina van Buurtbewonersinitiatief Anton Pieckhofje Kruidenwijkmeer wil duidelijkheid van de gemeente over de plannen. ‘’De gemeente zegt dat het gaat om een lichte doelgroep, maar dat willen wij eerst zwart op wit.’’

Volgens de gemeente Haarlem gaat het om woonplekken die zijn bedoeld als doorstroomvoorziening maatschappelijke opvang. “Dat zijn mensen die om wat voor reden dan ook, dakloos zijn geworden. Bijvoorbeeld door een scheiding of ontslag,’’ laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Die mensen zitten in een hersteltraject en zullen tussen de zes en twaalf maanden op deze maatschappelijk opvang blijven. Daarna stromen ze door naar een eigen woning. Het zijn dan ook gemotiveerde mensen zonder problematische verslaving.’’ En juist daar twijfelen de omwonenden aan, omdat deze garantie vooralsnog niet aan de bewoners is gegeven.

Niet geinformeerd

De voormalige dementenopvang heeft twee etages. Alleen de begane grond is bedoeld voor de tijdelijke huisvesting van de 36 daklozen. Op de tweede etage wonen nog mensen. Zij en overige buurtbewoners geloven niet dat het gaat om een ‘lichte’ doelgroep. Tevens stellen zij dat het gebouw in slechte staat verkeert en dat er eerst aanpassingen moeten worden gedaan. “We zouden graag zien dat de ingang verplaatst wordt en er een aparte rookruimte komt. Ook willen we dat de binnentuin dicht gaat,’’ vertelt Sarina die namens Buurtbewonersinitiatief Anton Pieckhofje Kruidenwijk spreekt.

Dat een groep van achttien daklozen al op 1 augustus het pand betrekt, kan volgens de tegenstanders echt niet. Ze zijn naar eigen zeggen nog niet voldoende geïnformeerd door de gemeente. De gemeente Haarlem bevestigt aan NH Nieuws dat er wel contact is geweest met de buurtcommissie, maar dat ze nog niet officieel zijn geinformeerd. “Dat komt onder meer omdat we eerst wilden onderzoeken of het plaatsen van de daklozen haalbaar is. Dat is nu gebleken en inmiddels hebben we 7 juli een informatieavond georganiseerd,’’ vertelt de woordvoerder van de gemeente. “De uitnodiging daarvoor worden deze week verstuurd.’’

Motie

Buurtbewoners laten het er niet bij zitten en gaan 1 juni een motie indienen in de raadsvergadering.­­ Ze willen van de gemeente zwart op wit, dat het om een lichte doelgroep gaat zonder verslavingsproblematiek.