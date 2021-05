Zwaar coronajaar voor verkopers daklozenkrant: "Problemen met huur betalen"

Het coronajaar is extra zwaar geweest voor de verkopers van daklozenkranten. Zo heeft stichting Straatjournaal, met zo'n 70 verkopers van de IJmond tot aan Leiden, een verlies geleden van 3.500 euro. Die klap is nog wel op te vangen door de stichting, maar de verkopers moesten ook hun deel van de opbrengst missen.

Op een begroting van 90.000 euro is het verlies van die paar duizend euro over 2020 niet een 'doodsklap', vindt coördinator Antony Vermeer van Stichting Straatjournaal. "Maar het is wel goed als het publiek zich bewust is van de situatie waarin we verkeren, dat we nu elk dubbeltje moeten omdraaien."

Maar de verkopers van het Straatjournaal hebben tijdens de lockdowns amper een dubbeltje gehad om om te draaien. Door de sluiting van de winkels was het stil in de steden. En bij de supermarkten zorgde de coronacrisis ook voor obstakels, zo vertelt verkoper Mohammed in het centrum van Haarlem aan NH Nieuws, die meer dan de helft van zijn inkomsten zag verdampen het afgelopen jaar.

(tekst gaat door na video)