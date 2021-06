Laagtepunt lijkt te zijn bereikt in Noordkop: aantal coronabesmettingen blijft gelijk

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Voorlopig is wel het risiconiveau 'zorgelijk' van toepassing voor Noord-Holland Noord.