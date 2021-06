Uithoornse jaren de cel in voor terrorisme- en oorlogsmisdrijven

Een 32-jarige vrouw uit Uithoorn is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Daarnaast krijgt ze nog tbs met dwangverpleging opgelegd door de rechtbank in Den Haag.

De rechter acht bewezen dat de Uithoornse op 'zeer grote schaal' materiaal van de islamitische terreurorganisatie IS via Telegram heeft verspreid. Daarnaast deelde de vrouw twee video’s waarin krijgsgevangenen op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht door IS.

Bomgordels

Ook riep de vrouw anderen op om terroristische misdrijven en oorlogsmisdaden te plegen en trainde ze zichzelf en anderen om bomgordels te maken. De vrouw heeft verder geld overgemaakt naar personen die betrokken waren bij terroristische activiteiten.

Volgens de rechtbank werkte de Uithoornse zo mee aan de mediastrategie van de terreurorganisatie om vrees onder de bevolking aan te wakkeren.

Bijzondere uitspraak

De uitspraak is bijzonder omdat de rechter 'voor het eerst heeft vastgesteld dat IS door de onmenselijke en wrede behandeling van andersdenkenden is aan te merken als een criminele organisatie, die als doel heeft om oorlogsmisdrijven te plegen'.

Strafmaat

De rechtbank heeft bij het vonnis rekening gehouden met het feit dat de vrouw lijdt aan een 'ernstige neurotische aandoening' en aan een 'psychische impulsstoornis'. Ze is daarom verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Toch valt de straf hoger uit dan de eis van de officier van justitie: die wilde dat ze voor drie jaar achter de tralies zou verdwijnen.