De Peiling: Maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom

Amsterdam wil de eerste stad van Nederland worden met een maximumsnelheid van 30 km/u in de hele bebouwde kom. Dan wordt met ingang van 2023 30 km/u de norm en 50 km/u de uitzondering. Zou jij dit ook graag zien in jouw woonplaats? Denk je dat dit de verkeersveiligheid zal verbeteren? Dat is wat we vandaag in De Peiling van jou willen weten.