Amsterdam wil maximum van 30 km/u voor gehele bebouwde kom invoeren

De gemeente Amsterdam wil dat de bebouwde kom in Amsterdam vanaf 2023 een 30 kilometer zone wordt. Dan wordt 30 kilometer per uur de norm en 50 kilometer per uur de uitzondering. Daar heeft de gemeenteraad om gevraagd. NH Radio sprak met Reinder Rustema, woordvoerder van de organisatie Amsterdammers voor Autoluw NU!. Hij pleit hier al sinds 2016 voor, maar volgens hem leidt deze maatregel niet tot een autoluwe stad.

In het initiële plan van de gemeente zou alleen de snelheid voor de route van de Dam naar Amsterdam Nieuw-West verlaagd worden, maar verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) wil nu dat de hele bebouwde kom in Amsterdam een 30 kilometer zone wordt. Rustema: "Het is een stapje op weg, maar het is afwachten of dit een autoluwe stad gaat opleveren."

Volgens Rustema betekent de maatregel niet dat automobilisten hun gedrag gaan omgooien. "Heel veel mensen denken, ik moet er toch zijn en ik kom toch al zelden boven de 30 uit, dus het maakt me niks uit." Voor bepaalde stukken gaat het wel leiden tot 20 procent minder verkeer, zegt Rustema.

Drie voordelen

Het leidt misschien niet tot een autoluwe stad, maar er zijn wel andere voordelen, vertelt Rustema. Zo is het goed voor de verkeersveiligheid, leidt het tot minder lawaai en zorgt het voor minder vervuiling. "In het buitenland is het al een groot succes."

Al grotendeels 30 kilometer

Amsterdam is al grotendeels een 30 kilometer stad. Van de 1800 kilometer aan wegen in Amsterdam is 1100 kilometer daarvan al een 30 kilometer weg. "Op die andere wegen kan je niet verwachten dat er maximaal 30 kilometer wordt gereden. De 200 kilometer snelweg rondom de stad, daar ga je geen 30 kilometer rijden."

Ook zijn er 50 kilometer wegen, zoals de Wibautstraat en de Weesperstraat, die niet aangepast kunnen worden. "Dan moet de straat er in zijn geheel anders uit gaan zien. Er zijn uitzonderingen," legt Rustema uit.

De maatregel betekent uiteindelijk dat er 15 procent meer 30 kilometer zone komt. "De belangrijkste verbindingswegen rondom de stad, daar wordt nu met 50 kilometer per uur gescheurd, dat wordt dan 30 kilometer per uur."

Grote kans

Volgens Rustema is de kans groot dat de gemeenteraad gaat instemmen. "Ze hebben er zelf om gevraagd, maar er zijn misschien nog wel vragen voor de uitvoering." Zo kan de maatregel grote consequenties voor het openbaar vervoer hebben. "De hele dienstregeling moet op de schop. Want je hebt meer bussen en meer trams nodig, omdat je op sommige punten dan niet meer boven de dertig kan. Maar op sommige plekken betekent het dat ze sneller zijn dan het autoverkeer en dat kan mensen doen verleiden om over te stappen naar het OV."

Niet alleen in Amsterdam zijn er plannen voor een autoluwe stad, maar meer Noord-Hollandse steden streven dit na. Zo is de stad Haarlem al grotendeels autoluw en kijken hoe ze dit nog verder kunnen uitbreiden. En ook in Hilversum komen er ingrijpende veranderingen om de stad autoluw te maken. Zoals de aanleg van een tunnel die er voor moet zorgen dat de stad nog wel bereikbaar gaat zijn.

Rustema is enthousiast over de plannen voor Amsterdam, maar heeft ook zijn bedenkingen. "We gaan uitvinden of deze maatregel daadwerkelijk tot een autoluwe stad gaat leiden in 2023."