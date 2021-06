Toch weer een bloemencorso in Winkel: "We willen bouwen. We durven het aan!"

Er komt weer een bloemencorso in Winkel. Op 26 september rijden de versierde wagens door het dorp. Alles in aangepaste vorm met een nieuwe route om de bezoekers zoveel mogelijk ruimte te geven, laat het bestuur weten. "We hebben het nu net besloten. We durven het aan!"

Het bloemencorso in Winkel staat bekend als 'de kleurrijkste dag van het jaar'. Afgelopen jaar is het corso afgeblazen als gevolg van de coronacrisis. Dit jaar kan het wel weer in een aangepaste versie. "We willen heel graag bouwen. Als we het weer niet door laten gaan zijn we toch bang dat het enthousiasme verzwakt", vertelt Mira Meihuizen van het bloemencorso.

Kleiner en groter

De wagens zullen wel en stuk kleiner worden, omdat er landelijk veel minder dahlia's zijn geplant dan anders. Meihuizen: "Wij zijn de laatste in de rij corso's en er zijn niet genoeg bloemen." Voor het corso zijn nu 'slechts' 650 duizend bloemen beschikbaar, in plaats van 1.3 miljoen in 2019.

Meihuizen: "We hopen natuurlijk weer op een heleboel bezoekers. Normaal gesproken hebben we een route door het dorp. Die hebben we wat groter gemaakt en we doen twee rondes in plaats van drie. Tja, het is anders dan anders, maar we hebben gewoon heel veel zin om weer een corso neer te zetten."