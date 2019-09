Winkel geniet van Bloemencorso: "De bloemen zijn fantastisch dit jaar"

WINKEL - Het jaarlijkse Bloemencorso van Winkel heeft het publiek verwend met prachtige ontwerpen. Gemiddeld komen er zo'n 10.000 bezoekers op het laatste corso van het Nederlandse seizoen af. Dankzij het mooie weer was het erg druk en genoot iedereen van de kwaliteit van de dahlia's.

Even na 13.00 uur ging het corso van start: "De bloemen zijn dit jaar fantastisch", laat een groepje inwoners horen tijdens de optocht door het dorp. "Prachtig, veel mooier dan andere jaren".

Het verwerken van de bloemen ging deze editie veel beter. Omdat de bloemen droog binnenkwamen, konden ze snel op de wagens gelijmd worden. Meer dan 20 groepen hebben dag en nacht gewerkt om hun ontwerp op tijd klaar te hebben.

"Ik zit hier te genieten", vertelt een meneer uit Middenmeer. "Dit is een jaarlijks uitje. Mijn favoriet is de stoommachine." Dat is de wagen die de kolenfabriek en het actuele thema energie uitbeeld. Voor de wagen rijdt een bloemenversie van de Tesla, de elektrische auto.

Alle wagens, met het kindercorso voorop, maakten drie rondjes door het dorp. "Dit is heel belangrijk voor het dorp", vertelt een inwoner. "Dat het elk jaar weer terugkomt, dat is gewoon schitterend. Het is een feestje"