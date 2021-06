Leerlingen Uilenburcht alsnog 'uit elkaar getrokken': actie kinderen geen effect

De directie van basisschool de Uilenburcht in Grootebroek heeft besloten dat de klassen volgend schooljaar, ondanks de gevoerde actie, toch opnieuw worden ingedeeld. Dit leidt tot veel verdriet onder de leerlingen. Sinds groep 3 zitten zij namelijk al bij elkaar in de klas en de kinderen zijn bang vriendjes en vriendinnetjes kwijt te raken.

Begin deze maand voerden de leerlingen actie om de directie van de basisschool te laten zien hoe belangrijk het voor ze is om in de huidige klassen te blijven. De kinderen zijn nu verdeeld over een groep 6, een combinatie groep 6/7 en een groep 7. Dat moeten straks drie combinatiegroepen 7/8 worden. "Het argument is dat kinderen dan nieuwe sociale contacten opdoen, maar daar zitten de kinderen aan het einde van hun basisschooltijd niet meer op te wachten", vertelt een ouder.



De directeur van de school liet destijds aan NH Nieuws weten in gesprek te gaan met de ouders en kinderen. Mismatch Maar via het ouderportaal van de school werd gisteren duidelijk dat de actie van de kinderen geen effect heeft gehad op het besluit van de directie en dat de leerlingen uit de klassen door elkaar zijn gehusseld. "Die informatie zou om 17.00 uur bekend gemaakt worden", vertelt een ouder. "Dat gebeurde niet. Ze hebben gewacht tot het laatste moment, zodat daarna niemand op school meer bereikbaar was om boze ouders te woord te staan."

De kinderen zaten de hele dag in spanning te wachten: "Ze waren erg nerveus en op de groepsapp hadden ze het er veel over. Ze dachten al niet dat er naar hun geluisterd zou worden en dan hebben ze nog gelijk ook", vertelt moeder Mariska. "Mijn zoon en zijn vriendjes zijn uit elkaar getrokken." Over de nieuwe klassenindeling zijn de ouders niet tevreden, want deze zou een complete mismatch zijn. "De directie zegt dat er een gedragsspecialist bij betrokken is geweest, maar vriendjes en vriendinnetjes zijn in verschillende klassen geplaatst en kinderen waarvan ouders vooraf hebben aangegeven geen goede match samen te zijn, zitten toch samen in een klas." Volgens een van de ouders is er dan ook totaal niet geluisterd naar de wensen van de kinderen, de ouders en de medezeggenschapsraad. "De directie heeft er maling aan." Tekst gaat verder onder de foto.

Het resultaat is dat door de keuze van de directie een hoop leerlingen heel verdrietig zijn. "Dat is hartverscheurend om te zien", vertelt een van de ouders die zelf een gesprek gaat aanvragen met de directie van de school. Mariska zit ook met een boze en teleurgestelde zoon thuis: "Je probeert je kind uit te leggen waarom deze keuze wordt gemaakt, maar je snapt het zelf niet helemaal." Een ouder vertelt dat kinderen in de klas benoemd hebben om te gaan staken en maandag niet naar school te komen, maar weet niet zeker of dit ook doorgaat. De school was niet bereikbaar voor commentaar. Bekijk hier de videoreportage van het protest dat de kinderen enkele weken geleden hielden:

