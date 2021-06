Kinderen basisschool De Uilenburcht in protest: 'Wij willen niet uit elkaar'

De leerlingen van basisschool De Uilenburcht in Grootebroek komen vandaag op school in actie. De school is van plan om de klassen opnieuw in te delen, maar de kinderen van groep 7 en 8 willen dat absoluut niet. Zij zitten al vanaf groep 3 met elkaar in de klas en zijn bang om hun vriendjes en vriendinnetjes kwijt te raken.

T-shirt actie basisscholieren De Uilenburcht

Nu zijn de kinderen verdeeld over een groep 7, een combinatie groep 7/8 en een groep 8. Dat moeten straks drie combinatiegroep 7/8 worden. Volgens een van de ouders zijn de kinderen heel verdrietig. "De kinderen hebben een zwaar jaar gehad en elkaar echt de coronaperiode door gesleept. Ze zijn gewoon heel close met elkaar, gaan samen zwemmen, videobellen, er is verkering in de klas en hebben prachtige vriendschappen. Nu komen ze in een andere klas met kindjes die ze niet goed kennen." Huilend naar huis Een van de kinderen is afgelopen vrijdag na het nieuws zelfs huilend van school naar huis gelopen. "Hij zei: 'Het is echt mijn familie. Het is zo fijn in de klas'" De ouders hebben het aangegeven bij de directeur van de school, maar zij gaf aan alsnog het plan te willen doorzetten. Vandaar dat de kinderen van groep 7 en 8 vandaag, onder begeleiding van de ouders, in actie komen. Met zelfbeschreven t-shirts zijn ze naar school. "Ze vinden het superspannend. Maar we willen ze leren dat je voor jezelf mag opkomen. En de ouders staan klaar om de kinderen daarin te ondersteunen." Spandoek Vanmiddag om 12.30 uur zullen de ouders op het plein staan met een spandoek. De kinderen hebben handtekeningen ingezameld en zullen die aan de directeur overhandigen. De directeur heeft aan NH Nieuws laten weten in gesprek te gaan met de betrokken ouders en kinderen.

Spandoek actie De Uilenburcht