Na jarenlang overlast tractors besluit Rick om lokale politiek in te gaan

De Opperdoezer Rick Mensink stapt de politiek. Hij wil onder andere meer betrokken zijn bij het vinden van een oplossing voor de overlast van zwaar beladen, hardrijdend landbouwverkeer in het dorp. Hij heeft zich daar als inwoner actief voor ingezet, maar zonder resultaat. "Dat was het moment waarop ik mij bedacht dat het misschien tijd is dat ik zelf de lokale politiek in ga", vertelt Mensink. Hij wordt commissielid bij de partij Hart voor Medemblik.

Mensink woont aan de Nieuweweg in Opperdoes en ervaart samen met omwonenden overlast van de landbouwvoertuigen die door de straat rijden. De voertuigen veroorzaken trillingen en rijden vaak te hard. Als oplossing werd een doortrekking van de parallelweg N240 gepland. Via die weg zou het landbouwverkeer dan op bestemming kunnen komen. Dit plan zou vorig jaar uitgevoerd worden, maar dat gebeurde niet.

Op verschillende manieren heeft Mensink aandacht proberen te vragen voor het probleem. Zo stuurde hij brieven naar raadsleden en de gemeente, had hij contact met de dorpsraad en zocht hij aandacht in de media, maar niets hielp. "Ik ben nu op het punt dat ik zelf iets wil bereiken." Omdat hij vaker in gesprek is geweest met verschillende raadsleden had hij goed contact met een raadslid van Hart voor Medemblik. "Hun manier van politiek voeren spreekt mij erg aan. Zij luisteren echt naar de inwoners." Dat is iets wat Mensink belangrijk vindt. "Ik heb zelf als inwoner meegemaakt hoe vervelend het is als je niet veel invloed hebt. Dat was erg frustrerend." Het verminderen van de overlast door landbouwvoertuigen is een belangrijk thema voor hem als hij de politiek in gaat, maar dat alleen is niet waarvoor hij het doet. "Andere grotere thema's, bijvoorbeeld klimaat en woningbouw vind ik ook belangrijk."

Mensink heeft nu een tijdje af en toe mee vergaderd met Hart voor Medemblik. "Dat beviel van beide kanten." Mensink legt uit dat voor hem het hele politieke aspect nieuw is en dat hij zich daar de komende periode in wil gaan ontwikkelen. "De partij is nog jong en daarom klein. Bij de volgende gemeente verkiezing hoop ik dat de partij groeit en dat ik uiteindelijk als raadslid gekozen wordt. Dat is mijn streven." Op 8 juli begint Mensink zijn politieke carrière en wordt hij benoemd tot commissielid van Hart voor Medemblik.