Zwaar beladen en hardrijdend landbouwverkeer door dorp: wanneer komt dé oplossing?

CDA Noord-Holland wil meer duidelijkheid over de geplande doortrekking van de parallelweg N240 bij Opperdoes. Al lange tijd ondervinden de bewoners in het dorp overlast van zwaar beladen, hardrijdend landbouwverkeer. De doortrekking van de parallelweg zou vorig jaar worden uitgevoerd, maar dat is niet gebeurd. Het CDA stelt daarom vragen aan het provinciebestuur.

Opperdoezer Rick Mensink is blij dat het CDA om opheldering vraagt. Hij woont aan de Nieuweweg in Opperdoes en ervaart overlast van de landbouwvoertuigen die door de straat rijden. "Het is belangrijk dat er meer duidelijkheid komt, want het is iets dat al lang speelt en het is nog steeds van groot belang."

Het landbouwverkeer rijdt door het dorp en zorgt voor trillingen bij de woningen van inwoners. Daarnaast rijden de voertuigen vaak te hard en dat is een gevaar voor de verkeersveiligheid. Met de komst van een parallelweg kan het landbouwverkeer via een andere weg op de juiste bestemming komen. "Dat is fijn voor de inwoners en voor het landbouwverkeer. Die kunnen dan beter doorrijden, omdat zij nu rekening moeten houden met ons."

Vertraging

Hoewel er erkenning is voor het probleem, bevindt het proces zich na vijf jaar nog steeds in de studiefase en zijn de bewoners daar volgens het CDA niet over geïnformeerd. Christa Kuiper, Statenlid namens CDA: "De partij vindt participatie en een goede communicatie bij een project altijd belangrijk. Gezien dit belang, hebben wij de vraag of er sinds de informatieavond nog breed is gecommuniceerd met bewoners."

Daarbij vraagt het CDA zich af waardoor dit project precies vertraging heeft opgelopen. Zij wil dan ook weten waarom de provincie de prioriteiten ergens anders heeft liggen en dit project na al die tijd nog steeds in de studiefase zit. Volgens Kuiper zou het project inmiddels een nog hogere urgentie moeten hebben nu het landbouwverkeer toeneemt en er met trekkers sneller mag worden gereden.