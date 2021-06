Ongeneeslijk zieke Jessica (45) wil in september met handbike Mont Ventoux op

De 45-jarige Jessica Derks uit Westerland zit weliswaar in een rolstoel, maar dit weerhoudt haar niet om in september de 2.000 meter hoge Mont Ventoux op te fietsen. In 2006 kreeg zij een skiongeluk en in 2015 kwam er de diagnose borstkanker bij. Vorig jaar kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek is.

Jessica is een verdienstelijk tennisspeelster bij tennisclub Middenmeer is heeft daarnaast in 2018 het handbiken ontdekt. In juni 2019 is ze met Heliomare de uitdaging aangegaan om de KaunertalerGletscher op pure armkracht te bedwingen. De KaunertalerGletscher is de Alp d’Huzes voor rolstoelers. Samen met goede vriend René Hoogland uit Oudesluis oefenen zij nu enkele malen per week om straks, in september, de Mont Ventoux te bedwingen.

De uitdaging van de beklimming van de Mont Ventoux is niet alleen een sportieve uitdaging, maar het is ook bedoeld om een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor de Stichting GrootverzettegenKanker. De uiteindelijke opbrengst wordt verdeeld onder het kankerfonds KWF ten bate van onderzoek en voor een persoonlijk doel: het hospice in Schagen.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: