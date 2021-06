Piet (80!) fietst naar Frankrijk om ook nog eens drie keer de Alpe d'Huez te beklimmen

In totaal doet Piet er elf dagen over om de alpenreus te bereiken. Een tocht van meer dan duizend kilometer en dat doet hij liever met de fiets dan met de trein, want dat is volgens Piet maar een hoop 'gedoe'.

Veel mensen van tachtig doen het hem niet na en dat realiseert hij zich ook. "Het is zo'n fantastische belevenis. Ik snap zelf ook niet dat het nog kan. Mijn hart is dan wel tachtig jaar oud, maar ik voel me nog jong."

Uitbehandeld

Inmiddels kunnen we Piet wel een ervaringsdeskundige noemen. Hij beklom de alpenreus al zeven keer voor het goede doel. "Ik heb gelukkig gezonde kinderen en kleinkinderen maar dat geldt niet voor iedereen. Ik werk in de kaaswinkel van mijn dochter en er is een klant met een kind dat een hersentumor heeft en uitbehandeld is. Ik fiets met hem in mijn gedachte."

Piet hoopt zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Inmiddels staat de teller al op tienduizend euro. Het streefbedrag is 40-duizend euro, een flink bedrag maar de sportieve tachtiger heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. "Er overlijden nog zoveel kinderen aan die vreselijke ziekte. Onderzoek is daarom ontzettend belangrijk."