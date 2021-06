Vermiste papegaaien na dagen teruggevonden: "Moe, mager maar ongedeerd"

Marjon is dolgelukkig dat ze zijn weer thuis. "Het is gewoon bizar hoe het is gegaan."

Marjon was al dagen aan het zoeken en schakelde via Facebook iedereen in om naar de vogels uit te kijken. Dat leidde tot een storm aan reacties die uiteindelijk geleid hebben tot hun terugkeer. Bodhi werd eerst gevonden en gisteravond werd Zahra gevangen in Oostzaan.

Van het Twiske in Landsmeer naar de Middenbeemster en uiteindelijk 's avonds het verlossende woord uit Oostzaan. "Daar zat ze hoog in een boom en ze was niet van plan eruit te komen. Toen is een vriend van mij erin geklommen. Dat vond Zahra niet leuk want die kent ze niet. Maar ik had ook Bodhi in een kooi bij mij. En toen Zahra haar maatje zag kwam ze naar beneden." Eind goed al goed. Met het geven van vlieglessen wacht ze nu even: "Eerst maar even bijkomen en aansterken."