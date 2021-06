Papegaaien Bodhi en Zahra na vliegles al dagen zoek: "Het zijn kostbare vogels"

De jonge papegaaien Bodhi en Zahra zijn drie dagen geleden tijdens hun vliegles in de Purmerendse wijk Weidevenne zoekgeraakt. Het lukte ze namelijk nog niet om te landen en daardoor zijn ze waarschijnlijk verdwaald. Hun baasje Marjon Kouvasi is al dagen aan het zoeken en heeft via Facebook iedereen ingeschakeld om naar de vogels uit te kijken. Ze heeft hoop want ze zijn gisteravond nog gesignaleerd.

De woonkamer van Marjon staat vol met kooien met papegaaien. "Ze zijn erg stil", vertelt Marjon. "Omdat ze hun vriendinnen al dagen missen." Op haar zoektocht door de buurt neemt ze Dino mee als lokpapegaai. "Dan komen Bodhi en Zahra misschien af op zijn geschreeuw."



Omdat Marjon niet wil dat haar papegaaien alleen maar in een kooitje zitten, traint ze haar vogels om te kunnen 'free flighten', oftewel los buiten vliegen. "Ik leer ze vliegen en dus ook landen, want dat kunnen ze niet." En dat is ook nu met Bodhi en Zahra aan de hand. Aangekomen bij het speelterrein wijst Marjon op de bomen waar Bodhi terecht is gekomen. "En Zahra vloog tijdens de les een van de daken in de buurt", vertelt Marjon.



Marjon is niet bang dat haar vogels iets wordt aangedaan. Wel vreest ze dat mensen ze mee naar huis nemen. "Het zijn kostbare vogels. Voor mij telt het geld niet. Het zijn mijn maatjes, en dat is niet in geld uit te drukken."