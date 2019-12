Papegaai Jessie is de vliegende koningin van Weidevenne

Ze is een flamboyante verschijning in Purmerend: papegaai Jessie. En wie weleens door het park in Weidevenne wandelt, kan haar daar zomaar tegenkomen. Jessie wordt getraind om te kunnen 'free flighten', oftewel los buiten vliegen.

Zodra het mooi weer is gaat Marjon Kavousi er met haar papegaai op uit. In het speelpark is het een walhalla voor Jessie. Na de nodige training binnen, kan de vogel inmiddels buiten losvliegen. En dat zorgt vaak voor veel bekijks.

NH Nieuws

Het doel van free flighten is om de papegaai een zo natuurlijk mogelijk leven te geven, vertelt Marjon. "Ze hebben hun vleugels natuurlijk niet voor niks gekregen." Mensen die Jessie buiten zien, hoeven dus niet meteen de dierenambulance te bellen. Ze blijft altijd in de buurt van haar baasje. "Maar daar gaat wel een hele training aan vooraf", aldus Marjon. "Het is niet zo van je koopt een vogel en je laat 'm los, zo werkt dat niet!"