Kamermeerderheid wil teststraat op Schiphol terug

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de teststraat in de terminal van Schiphol terugkomt. Dat meldt NH Nieuws-mediapartner NOS in haar liveblog. De teststraat zou opnieuw moeten worden ingericht voor reizigers die terugkomen van vakantie.

Op Schiphol zijn overigens meerdere teststraten te vinden. Onder het WTC is een commerciële sneltestlocatie en bij de D-pier in het non-Schengendeel van Schiphol moeten overstappende reizigers naar China langs een speciaal ingerichte teststraat. Op parkeerterrein P4 staan twee XL-testpalviljoens van de GGD, waar ook wordt gevaccineerd.

Er was al eens een teststraat in de aankomsthal van Schiphol, maar die werd vorig jaar al na een maand opgedoekt vanwege een tekort aan personeel. Het CDA wil dat een coronatest verplicht wordt voor alle reizigers uit gele gebieden, behalve als ze gevaccineerd zijn en dat met een digitaal coronacertificaat kunnen aantonen. Wie uit een 'oranje' gebied komt moet voor vertrek naar Nederland al zijn getest.

Momenteel debatteert de Tweede Kamer met demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid over de coronamaatregelen. VVD, D66, CDA en SP willen dat er weer een teststraat komt in de terminal van Schiphol. Door terugkerende vakantiegangers meteen op corona te testen zou volgens die partijen helpen de deltavariant van het virus tegen te houden.

