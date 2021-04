Mijlpaal op Schiphol: 100.000ste prik en coronatest

In de XL-teststraat op Schiphol is deze week de 100.000ste vaccinatie gezet. Bovendien werd vandaag de 100.000ste test afgenomen. De teststraat op Schiphol is een van de 25 megalocaties van de GGD en sinds december open.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De 100.000ste prik in de XL-teststraat op Schiphol werd maandag al gegeven. In heel Nederland staat de teller inmiddels op ruim 5.3 miljoen vaccinaties. Op Schiphol komen volgens de GGD dagelijks 500 tot 600 mensen een prik halen. De eerste vaccinatie die op de luchthaven werd gezet was op 15 januari en was voor een zorgverlener uit Hoofddorp.

Rode Kruis

De GGD wordt onder meer op Schiphol ondersteund door het Rode Kruis. Die medewerkers helpen mee met prikken, testen, het bron- en contactonderzoek en houden een oogje in het zeil in de wachtkamers. Wie net een vaccinatie heeft gehad, wordt aangeraden nog een kwartiertje te wachten met weggaan. Als iemand kort na het prikken last krijgt van een bijwerking, kan een Rode Kruis-medewerker snel hulp verlenen.

Geen verspilling

Volgens het Rode Kruis wordt op de locatie van Schiphol voorkomen dat vaccins worden verspild. Als er aan het einde van de dag prikken over zijn, worden die aangeboden aan vrijwilligers of medewerkers van onder meer de GGD en Rode Kruis die op dat moment aan het werk zijn.

Transavia

Naast personeel van het Rode Kruis en de GGD Kennemerland lopen er ook stewards en stewardessen van Transavia rond in de XL-teststraat op Schiphol. Zij helpen mee met administratief werk of het wijzen van de weg in de paviljoens. Het prikken laten ze aan de professionals over.