Hilversum wees plan voor speeltuin met afgedankte fietsen terecht af

Dat de gemeente Hilversum een plan van de kindergemeenteraad voor het maken van een 'recycle-speeltuin' met afgedankte fietsen heeft afgewezen, was terecht. Dat oordeelt de lokale rekenkamer. Het ombouwen van de fietsen tot speeltoestellen is inderdaad niet zo veilig.

De komst van de 'recycle-speeltuin' was een wens van de Hilversumse kindergemeenteraad. Het plan was om afgedankte fietsen en andere metalen een tweede leven te geven als speeltoestellen voor de jeugd van tien jaar en ouder. Dat speelterrein zou ergens midden in Hilversum moeten komen.

Te gevaarlijk

De gemeente zette echter een streep door het project, omdat het meende dat speeltoestellen voor kinderen een keurmerk moesten hebben en dat zou bij omgebouwde fietsen erg lastig zijn. De kindergemeenteraad stapte daarop naar de rekenkamer om te laten uitzoeken hoe het precies zit met die keurmerken.

De rekenkamer heeft dat de laatste tijd uitgezocht. Daar blijkt inderdaad uit dat de keurmerken voor speeltoestellen roet in het eten gooien. Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) moeten de speeltoestellen namelijk veilig zijn en mogen speeltoestellen geen scherpe onderdelen hebben.

Een andere vereiste is dat kinderen niet klem moeten kunnen komen te zitten. En dat is precies het probleem met oude fietsen: er zitten veel scherpe en uitstekende delen aan. Om dat allemaal veilig te krijgen, zijn er veel aanpassingen nodig en dat kost veel geld.

Fietsen omsmelten

Wel stelt de rekenkamer dat de gemeente Hilversum bij het bekijken van het plan niet echt heeft gekeken naar de echte gedachte achter het plan: het recyclen van afgedankte materialen. Volgens de rekenkamer had overwogen kunnen worden om de oude fietsen bijvoorbeeld om te smelten en te hergebruiken voor bijvoorbeeld bankjes of prullenbakken. Dat heeft de gemeente verder niet onderzocht.

De resultaten van het onderzoek worden binnenkort besproken met de kindergemeenteraad van Hilversum.