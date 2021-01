Hilversumse rekenkamer doet onderzoek naar speeltoestellen na afblazen 'recycletuin'

De komst van de 'recyclespeeltuin' was een wens van de Hilversumse kindergemeenteraad. Het plan was om oude afgedankte fietsen en andere metalen een tweede leven te geven als speeltoestellen voor de jeugd van tien jaar en ouder. Dat speelterrein zou ergens midden in Hilversum moeten komen.

De gemeente zette echter een streep door het project, omdat het meende dat speeltoestellen voor kinderen een keurmerk moesten hebben. De rekenkamer gaat nu kijken hoe het zit met keurmerken en wat bepaalde speeltoestellen wel of niet geschikt maakt.

Keurmerk voor speeltoestellen

Het korte onderzoek volgt nadat de kindergemeenteraad het punt zelf aankaartte. "De kinderen vroegen zich af hoe dat nu precies zit met zo'n keurmerk. Wanneer is een speeltoestel wél en wanneer niet 'geschikt'. Daarbij vroeg de kindergemeenteraad zich ook af hoe de gemeente georganiseerd heeft dat alle speeltoestellen aan dit keurmerk voldoen en of er op gehandhaafd wordt", aldus de rekenkamer.

Het onderzoek moet onder meer antwoord gaan geven op de vraag waar speeltoestellen aan moeten voldoen en of er een andere mogelijkheid is om de recycletuin te verwezenlijken.

De kindergemeenteraad van Hilversum wordt door de echte gemeenteraad steeds meer betrokken bij het nemen van besluiten die kinderen raken. De rekenkamer houdt met regelmaat het gemeentelijke beleid tegen het licht en vraagt daarvoor ook de mening van kinderen. Zo werden de kinderen onder meer geraadpleegd over duurzaamheid, milieu en wonen.