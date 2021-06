Het rekenen is voorbij: Oranje treft Tsjechië in achtste finales

Het Nederlands elftal speelt in de achtste finales van het Europees kampioenschap tegen Tsjechië. Doordat Zweden in groep E won van Polen en Spanje van Slowakije, ontloopt Oranje een tegenstander uit de 'Poule des Doods'.

Voorafgaand aan de laatste speeldag in de groepsfase van het EK werd er gevreesd voor een tegenstander uit groep F, met daarin Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Dankzij de uitslagen van de wedstrijden tussen Spanje tegen Slowakije (0-5) en Zweden tegen Polen (3-2) is Oranje uiteindelijk gekoppeld aan de nummer drie van groep D: Tsjechië.

Boedapest

Zondag 27 juni neemt Nederland het in de achtste finale op tegen de Tsjechen. Het duel wordt gespeeld in Boedapest. De aftrap is om 18.00 uur. Naar verwachting zullen 5.000 tot 10.000 Nederlanders naar Boedapest afreizen.