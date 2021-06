Steeds meer woningzoekenden: druk op sociale huur neemt toe

De 15.000 woningzoekenden moesten het afgelopen jaar doen met ruim 1.600 huizen die vrijkwamen. Net iets minder dan de helft daarvan stond in Hilversum, in Laren en Blaricum kwamen bijna geen huizen vrij.

Verreweg de meest woningzoekenden komen uit Hilversum. Het gaat om bijna vijfduizend mensen. Die mensen moeten ook aardig knokken voor een plekje: op een huis in Hilversum dat te huur komt reageren gemiddeld 311 mensen, het meest van de hele regio. Vooral de eengezinswoningen zijn er populair. Daar regeren gemiddeld 441 mensen op, op appartementen reageren gemiddeld 266 mensen.

Als je in de regio een woning zoekt, moet je gemiddeld 3,6 jaar wachten tot je beet hebt. Die wachttijd is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Het zoeken duurt het langst in Blaricum, zo'n 4,9 jaar, en met 2,8 jaar het kortst in Weesp.