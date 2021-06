Preventieve controle op gebiedsverbod bij alle strandgangers gaat politiek te ver

Zandvoort heeft vorige week 32 gebiedsverboden opgelegd na vechtpartijen op het strand en drie partijen in de gemeenteraad stelden gisteravond voor om voortaan alle strandgangers daarop te controleren. Op de twee toegangswegen naar het dorp en op het NS-station, zo is het idee van de drie, moeten bezoekers hun identiteitskaart laten zien. Met negen tegen acht stemmen is het plan verworpen.

Zonder zo'n preventieve controle, zo redeneren PVV, VVD en OPZ, is het opleggen van gebiedsverboden een 'wassen neus'. Iedereen die een verbod heeft, kan Zandvoort gewoon weer inlopen zonder controle. De drie fracties eisten in een motie ook om twee nieuwe politie-units met camera's op het Badhuisplein en de Entree. Allemaal nodig om 'de strandterreur van de afgelopen jaren een halt toe te roepen.'

Keerzijde

Het dilemma is echter hoeveel mankracht zo'n operatie kost en wat zo'n ingreep doet met het imago van het toeristische Zandvoort. Burgemeester David Moolenburgh noemt ID-controles 'een mogelijkheid als de situatie erom vraagt ter voorkoming dat mensen met gebiedsverboden naar Zandvoort komen'. "Maar de keerzijde is dat goedwillende mensen ook zo'n controle moeten ondergaan als ze naar Zandvoort komen. Het is altijd kiezen: wanneer is het proportioneel en wanneer niet."

Hij wilde niet al te diep op het operationele werk van de politie en handhavers ingaan, maar gaf aan door te willen gaan op de ingezette weg: "Wat we moeten doen, doen we en we zetten er vol op in."

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter zijn advies niet in te stemmen met de motie. De meerderheid van de politici had vertrouwen in het verhaal van Moolenburgh dat er actie is ondernomen om de mensen aan wie een gebiedsverbod is opgelegd, buiten de deur te houden. Zo hebben wijkagenten in onder meer Amsterdam-West en de NS signalementen van de overlastgevers. Deze partijen lichten de politie in Zandvoort in wanneer ze het idee hebben dat mensen met een gebiedsverbod naar de kustplaats komen.

Mobiele eenheid

Ook vertelde Moolenburgh gisteravond dat handhavers en politie snel worden opgeschaald op warme dagen en dat grote steden om hulp worden gevraagd om te assisteren op drukke stranddagen. Het systeem om snel te kunnen opschalen bij grote incidenten, werkt volgens de burgemeester goed. Zo vertelde hij dat vorige week, met de meerdere vechtpartijen op het strand, de ME zelfs al klaar stond om in te grijpen. "Dat was uiteindelijk niet nodig geweest."