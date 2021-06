Stewardessen Maud, Joske en Iris weten precies wat Oranje nodig heeft

Het Nederlands elftal heeft de poulefase erop zitten en kan de spelersbus inruilen voor een privévliegtuig naar Boedapest. Vermoedelijk stapt de ploeg van bondscoach Frank de Boer in een luxe Boeing van de Britse chartermaatschappij Titan Airways. De privéjet-stewardessen van Dynamic Attendants uit Wormerveer weten hoe Oranje straks in de watten wordt gelegd.

Dat Oranje niet voor een lijnvlucht naar Boedapest van KLM kiest, begrijpt Florijn wel. Een privémaatschappij past zich aan aan het schema van het elftal. Daar komt bij dat de spelers ongestoord kunnen reizen. Florijn: "Je merkt dat iedereen tegenwoordig graag op de foto of een handtekening wil. Eigenlijk is dat voor die voetballers niet fijn."

Koeman leidt met haar zakenpartner Joske Florijn stewardessen op die aan de slag gaan in zakenvliegtuigen. Daarvoor hebben ze het interieur van een Falcon 900-privéjet na laten bouwen in hun kantoor in Wormerveer. Bovendien verhuren ze zichzelf en andere stewardessen aan privéjet-maatschappijen en -eigenaren. Over wie dat zijn, laten ze niets los.

Of het echt een Boeing van Titan Airways wordt, bevestigt noch ontkent de Britse maatschappij aan NH Nieuws. Dat verrast Maud Koeman, directeur van Dynamic Attendants uit Wormerveer, helemaal niet. "Een privéjet is niet voor niets een privéjet. Wat er aan boord gebeurt en wie er aan boord zit, blijft ook voornamelijk privé."

Florijn heeft ervaring op privévluchten met voetbalelftallen. "Natuurlijk zullen we de cabine erop aanpassen voor het Nederlands elftal. Die zullen we met een oranje thema in de stemming brengen." Zou het dan toch kunnen dat een van de Wormerveerse stewardessen deze week Oranje naar Hongarij brengt? We zullen het nooit weten, want daarover benadrukt Maud Koeman opnieuw: "Een privéjet blijft toch altijd echt privé."