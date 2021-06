Opnieuw brand in bedrijfspand, nog ravage van de vorige vlammenzee

In een loods in de Waarderpolder in Haarlem is vanmiddag even nu vieren opnieuw brand uitgebroken. De brandweer had het adres aan de Emrikweg nog in de recente bestemmingen van de routeplanner staan: begin mei sloegen de vlammen ook hoog uit deze opslag voor accu's. Daarom werd er nu groots uitgerukt. Een dik uur later was de brand onder controle. Voor zover bekend vielen er geen gewonden.