Ondernemers geschrokken door grote brand Waarderpolder: "Ik zag vuurballen"

Het was een spannende nacht voor ondernemers aan de Emrikweg in de Waarderpolder in Haarlem. Een grote brand legde een opslag voor accu's in as. Het vuur werd zelfs zo groot, dat het oversloeg op een naastgelegen pand waar het aannemingsbedrijf van Dave Blom was gevestigd. Hij kwam vannacht zelf kijken bij de brand. "Ik zag flinke vuurballen boven mijn pand en zag al snel dat het oversloeg."

De meeste ondernemers wiens bedrijven naast de accu-opslag zijn gevestigd, hebben nauwelijks geslapen vannacht. Ze werden uit bed gebeld en hebben praktisch de hele nacht staan kijken naar de brand die steeds groter werd. "Het was echt verschrikkelijk", vertelt Stefan Bloem. Hij heeft een groentebedrijf en was bang dat de brand over zou slaan op zijn pand. "Toen ik aankwam, moest ik me identificeren en ik stond daar echt met trillende handen."

Doffe ellende

Bloem heeft geluk gehad, zijn bedrijf bleef ongeschonden. "Ik ben even naar huis gegaan om te slapen en werd om half vier door de politie gebeld dat mijn bedrijf niet is beschadigd. Maar toen ik hier aankwam trof ik doffe ellende van de buren aan. Ik heb echt geluk gehad."

Ook twee naastgelegen garages en een schildersbedrijf ontsnapten aan de vlammen, maar hebben wel flinke waterschade. "We stonden hier tot onze enkels in het water", vertelt Ellen van garagebedrijf Kennemerland. "Maar nu is bijna alles opgeruimd, alleen is het nog wel nat bij de stalen balken." Voor Dave Blom is het een ellendige dag. Zowel zijn kantoor als opslag is compleet verwoest. "Het was zeker schrikken, want ik zit nu te kijken en mijn pand is sloopwaardig."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn sporen aangetroffen, maar het is nog onduidelijk wat deze betekenen. De politie doet onderzoek.