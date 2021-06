Verdachte van moord op Amsterdamse Djordy Latumahina overgeplaatst naar Nederlandse cel

Noureddine H., de 40-jarige Amsterdammer die eind mei werd opgepakt in Marbella als verdachte van de moord op Djordy Latumahina, zit nu in een Nederlandse cel. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is H. anderhalve week geleden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dat meldt Het Parool. De raadkamer van de rechtbank besluit op 21 juni of H., die op dit moment in alle beperkingen zit, langer in voorarrest moet blijven.

Nourredine H. werd op zondag 23 mei opgepakt in het Spaanse Marbella. Uit gekraakte PGP-berichten werd duidelijk dat H. een belangrijke rol speelde bij de schietpartij op 8 oktober 2016, waarbij de onschuldige Latumahina werd doodgeschoten in zijn auto. Uit onderschepte berichten komt naar voren dat H. de moordopdracht zou hebben uitgezet. Het werkelijke doelwit was drugscrimineel Gino M, die in een soortgelijke auto reed.

Nourredine H. zou een tussenpersoon zijn die contact had met de groep die de aanslag uitvoerden. Die groep is in 2018 al veroordeeld tot celstraffen tot 30 jaar. De compagnon van Nourredine H., Salim B., is nog voortvluchtig.