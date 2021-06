Hoe klusjongen (16) bijbaantje in Schoorlse villa gebruikte om bewoners te overvallen

Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen de Schoorlaar (16) en ruim anderhalf jaar, ook jeugddetentie, tegen de Alkmaarder (20) voor de gewelddadige overval op een moeder en haar dochters in een Schoorlse villa. De jongste verdachte kende de bewoners: hij had een bijbaantje op het landgoed. Beiden gaven de overval toe vandaag: ze waren op zoek naar geld. "We dachten dat ze niet thuis waren."

Op basis van de verklaringen in de rechtbank en het verhaal van de officier van justitie is dit een reconstructie van 17 december 2020. De namen van de verdachten zijn, in verband hun jonge leeftijd, gefingeerd. Plannen gesmeed Het iets voor tien uur. Een auto met twee gasten erin staat in de buurt van de grote, vrijstaande villa in het beboste gebied van Schoorl. Voor Boy, op dat moment zestien jaar, is dit bekend terrein: hij heeft namelijk een bijbaantje op het landgoed en de bewoner is zijn baas. Ongeveer een week eerder heeft Boy zijn kompaan Dave geronseld, een kop groter en vier jaar ouder. Hij wist hem te vertellen dat er geld te halen valt in de villa en dat hij er dus wil inbreken. "Ik denk dat hij me vroeg om mijn persoon, omdat ik me rustig kan houden in zulke situaties", vertelde Dave (20) vandaag voor de rechtbank.

Hij begint met voorbereiden, koopt bivakmutsen, handschoenen én neemt uiteindelijk een pistool mee naar de villa. Volgens de verdachten zonder dat Boy het wist. De officier van justitie vindt dat totaal ongeloofwaardig. Iets over 22.00 uur. Boy weet de code van de achterdeur en waar de beveiligingscamera's hangen. En dus gaan de twee jongens via een omliggende sloot de woning in. Ze doorzoeken eerst een stukje beneden. Als ze bovenkomen, opent Dave een slaapkamerdeur en treft daar tot zijn grote schrik de bewoonster aan in bed. Ze was een boekje aan het lezen. "Dat was even schakelen, ze zouden niet thuis zijn", verklaart hij. Hij haalt de revolver, een half jaar eerder gekocht, uit zijn zak en houdt haar onder schot. Dochters bij moeder in bed De twee jonge dochters komen de slaapkamer binnen en kruipen bij hun moeder in bed. Ondanks dat ze nog steeds een pistool op haar gericht krijgt en de meiden beginnen te huilen en gillen, blijft ze rustig en zegt waar Dave geld kan vinden. Ineens ontploft Dave en slaat haar keihard met het pistool op haar mond. Drie tanden breken af en haar mond bloedt. Uiteindelijk nemen de jongemannen alleen een telefoon mee en vluchten het huis uit, opnieuw via de sloot. De gejatte telefoon wordt later door een speurhond van de politie gevonden in de bosjes rondom het huis.

Als snel verdenkt de familie Boy: hij kent tenslotte het terrein rondom en de code van het huis én wist dat de man des huizes op reis was. "Boy heeft zelfs de middag voor de overval nog een gesprek gehad met de bewoonster en geïnformeerd of zij die avond thuis zou zijn," Zijn telefoon wordt ingenomen en het laatst gebelde nummer blijkt dat van Dave. Hij stuurt: "Ben bang dat ik vier jaar weg ben om de 'tori' die ik deed. Alles staat op internet", verwijzend naar de nieuwsberichten over de overval. Uitgelezen gesprekken wijzen volgens de rechtbank uit dat Dave in een verkeerde vriendengroep zit en criminaliteit interessant vindt. Het pistool is bijvoorbeeld als vriendendienst door iemand verstopt. Volgens de officier zouden anderen ook plannen hebben met dat pistool.

De moeder van Dave vertelde vandaag dat hij al vanaf zijn vierde 'anders' is dan de rest, maar het helemaal fout is gegaan toen hij op zichzelf, begeleid ging wonen. Zij had liever gehad dat hij beschermd ging wonen. Dave heeft een laag iq, autisme, daardoor weinig empathie en blowde drie jaar lang dagelijks. "Hij was heel lang kneiterstoned", aldus de rechter uit het dossier. Heftige brief van moeder Het slachtoffer schreef een brief naar de verdachten."Ik hoop dat de jongens nadenken over wat er is gebeurd. Ik hoop dat ze ons persoonlijk een brief schrijven", las de officier namens haar voor. De moeder heeft nog steeds geen gevoel in haar wang en ervaart angsten en slapeloze nachten. "Ook hoop ik dat ze de ballen vinden om bij hun ware ik te komen. Dat ze verder een goed leven krijgen. En dat dit daarvan het begin is." Boy reageerde daarop schouderophalend. "Ik ga geen brief schrijven. Ik ken die mensen niet. Ik betaal de boetes wel."

Strafeis officier van justitie Beide verdachten bekenden vandaag dus de overval te hebben gepleegd. De officier vindt het kwalijk dat ze tegenover de politie als dwaalspoor over een derde verdachte hebben verklaard die de wacht zou hebben gehouden bij de woning. Onderzoek en getapte gesprekken wijzen uit dat die er niet was. Ze eiste tegen de jongste Schoorlaar (inmiddels zeventien) twaalf maanden jeugddetentie, waarvan 260 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf. Omdat hij al een tijdje vastzat, hoeft hij wat het Openbaar Ministerie betreft niet meer de cel in. Tegen de 20-jarige Alkmaarder eist de officier jeugddetentie van twintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Een hogere straf, omdat hij geweld gebruikte en het pistool bezat. Ook eist de officier dat beiden een schadevergoeding van een paar duizend euro betalen aan de slachtoffers. Daarnaast eist het Openbaar Ministerie dat de jongemannen een contactverbod met elkaar opgelegd krijgen. "Ik kan je al zeggen: dat gaat niet gebeuren", aldus Dave. Er zou een woning voor Dave beschikbaar zijn per september en zijn baas wil hem graag weer in dienst, dus zijn ouders hopen dat zijn tegen die tijd vrij komt en goede begeleiding krijgt. De jeugdrechter beslist over twee weken.