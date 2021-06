Spoorwegovergang Museumstoomtram krijgt slagbomen: "Zeker blij mee"

De spoorwegovergang aan de Dorpsstraat in Zwaag krijgt slagbomen. Bij de overgang worden nu voorbereidingen getroffen, zodat van de winter de installatie helemaal klaar is en de 'man met de vlag' volgend seizoen verleden tijd is.

Museumstoomtram

Al vijftig jaar lang staat er bij de spoorwegovergang een medewerker van de Museumstoomtram om het verkeer te stoppen als er een trein aankomt. Dit doet hij met een grote bruine vlag. Alleen is dat volgens René van den Broeke van het museum niet meer haalbaar. "De straat is er niet meer geschikt voor, omdat het daar steeds drukker wordt." Situatie veiliger Eind vorig jaar is er al een nieuwe overgang geplaatst. Toen is het hele spoor eruitgehaald en is er een betonnen bak geplaatst waar nieuwe spoorstaven en rails in zijn verwerkt. En de komende dagen wordt een dubbele overwegboominstallatie geplaatst. Dit betekent, dat vanaf volgend jaar de treinen gewoon kunnen doorrijden en het verkeer voor de slagbomen moet wachten. Volgens het museum is er zo minder overlast voor de omgeving. "Daar zijn we zeker blij mee, zo is er minder kans op ongelukken en is het veiliger", vertelt Danny van een autobedrijf naast de spoorwegovergang. De werkzaamheden worden in samenwerking met de gemeente Hoorn gedaan. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het museum hoopt dat april volgend jaar de spoorweginstallatie in gebruik wordt genomen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie