Hilversums college zette raad 'onnodig voor het blok' met plan bouw 10.000 woningen

Er was anderhalf jaar geleden veel te doen om het Hilversumse plan. Hilversum stapte zelf met het woningbouwplan naar de Metropoolregio Amsterdam. Het plan was om te onderzoeken of er tot aan 2040 tussen de 6.000 tot 10.000 woningen gebouwd konden gaan worden, rondom het station, het Arenapark en het Mediapark. De gemeente zou daar geld en hulp voor krijgen van de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk, zo was de gedachte.

Voldongen feit

Het aanmelden van Hilversum als zogeheten 'sleutelgebied' gebeurde voordat de gemeenteraad er vanaf wist. De gemeenteraad werd pas bijgepraat toen de aanmelding al gedaan was en werd daarmee voor een voldongen feit gesteld, zo oordeelt de rekenkamer. Burgemeester en wethouders verdedigden dat besluit door te stellen dat het 'onder grote tijdsdruk' werd besloten. Dat accepteerde de raad destijds in eerste instantie, vooral omdat het er zogezegd niets meer tegen kon doen.