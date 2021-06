Twee monumentale bomen Zuider Havendijk zijn gezond volgens gemeente Enkhuizen

De twee monumentale bomen op de Zuider Havendijk zijn volgens de gemeente Enkhuizen gezond. Volgens omwonenden hebben de twee platanen uit 1885 het al een aantal jaar moeilijk. Buren maakten zich zorgen en vroegen zich af of de gemeente onderzoek kon doen naar de gezondheid van de bomen. Volgens de gemeente worden deze twee bomen twee keer per jaar geïnspecteerd.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden die eens in de drie jaar plaatsvinden worden de bomen gesnoeid als dat nodig is, bijvoorbeeld voor de veiligheid van de omgeving. "Vallende bladeren en overhangende takken zijn geen reden om de bomen extra te snoeien", aldus de gemeente.

Van platanen is echter bekend dat ze gevoelig zijn voor de ziekte massaria, waardoor takken afsterven. De gemeente zegt twee keer per jaar te controleren of de bomen last hebben van deze ziekte. Dat is op dit moment niet het geval, zo laat Tjeertes weten.

