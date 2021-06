Zorgen bij buurtbewoners over gezondheid oude bomen op Zuider Havendijk

Verschillende bewoners van de Zuider Havendijk in Enkhuizen maken zich zorgen over de twee grote Platanen in hun straat. Volgens de buren hebben de bomen het al enkele jaren moeilijk. Ze willen van de gemeente weten of er onderzoek gedaan kan worden naar de gezondheid van de 136 jaar oude bomen.

Twee omwonenden hebben contact opgenomen met de gemeente om hun zorgen aan te kaarten. Ze willen weten of de gemeente onderzoek kan doen naar de gezondheid van de bomen. NH Nieuws stelde hier ook vragen over aan de gemeente Enkhuizen, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

