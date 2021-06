Taakstraf en rijontzegging voor dronken automobilist die woning binnenreed

Een 23-jarige man uit Wervershoof is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 10 maanden. De man zat vorig jaar dronken achter het stuur toen hij met zijn busje een woning ramde aan de Kleingouw in Andijk.

Tijdens de rechtszaak bleek dat hij bijna tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De auto kwam tot stilstand tegen het bed van Tonny en Wim Smit, die al lagen te slapen.

Buurtbewoners die wakker waren geworden van de klap, hielpen de bestuurder na het ongeval nog uit zijn auto. Maar daarna sloeg hij op de vlucht. "De buurjongen is er nog achteraan gerend met zijn mobiel in zijn handen om hem te lokaliseren. Uiteindelijk heeft de politie hem in zijn kraag gevat”, vertelde Wim destijds aan NH Nieuws.

'Kamperen'

Niemand raakte gewond, al heeft het voor het echtpaar wel de nodige slapeloze nachten veroorzaakt. De rechter noemde het 'de schrik van hun leven'. En omdat ze na de klap geen nutsvoorzieningen meer hadden, moesten ze ‘kamperen’ in hun eigen huis. De bestuurder raakte eerst een meterkast buiten voordat hij het huis raakte. In totaal zaten 107 huishouden daardoor zonder gas.

Gevaar

Het OM had 70 uur taakstraf geëist, maar de rechter vond dat niet voldoende en maakte er 100 uur van. Zij gaf aan dat het rijden met hoge snelheid onder de invloed van alcohol nog veel meer slachtoffers had kunnen veroorzaken.

Omdat de verdachte al negen maanden zijn rijbewijs was kwijt was in afwachting van het bepalen van zijn rijgeschiktheid, is de rijontzegging van tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.