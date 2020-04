Stel uit Andijk schrikt wakker door auto in slaapkamer: "Hij stond letterlijk tegen ons bed aan"

ANDIJK - Wim en Tonny lagen vannacht rustig te slapen in hun bed, toen ze opeens de schrik van hun leven kregen. Een auto reed door hun voortuin, botste tegen hun huis en kwam tot stilstand in hun slaapkamer. "Hij stond letterlijk tegen het bed aan", vertelt bewoner Wim Smit over de kleine bestelwagen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

NH Nieuws

"We hebben mazzel gehad met de dikke gordijnen denk ik en de vitrage daarvoor. We hadden wel een beetje een engel boven ons", vertelt Wim nog geen twaalf uur na het ongeluk. Ook de veroorzaker van het ongeluk bleef ongedeerd. Buurtbewoners die wakker waren geworden van de klap, hielpen de mannelijke bestuurder na het ongeval uit zijn auto. Alleen daarna sloeg hij op de vlucht. "De buurjongen is er nog achteraan gerend met zijn mobiel in zijn handen om hem te lokaliseren. Uiteindelijk heeft de politie hem in zijn kraag gevat", aldus Wim. Artikel gaat door onder de foto.

Wim Smit

Veel te hard Wim en Tonny gaan ervan uit dat de verdachte veel te hard gereden heeft. De twee flinke zwarte bandsporen op weg, die erop wijzen dat de bestuurder abrupt op zijn rem heeft getrapt, beginnen namelijk al op zo'n 50 á 60 meter afstand van het huis.



Een metalen hekje en een elektriciteitskast op de stoep, hebben er mogelijk voor gezorgd dat de klap enigszins werd opgevangen voordat het busje het huis raakte. "De politie zei het al; dit is geen normaal weggedrag meer, dit is gewoon één of andere kamikaze", aldus Smit, die aangeeft dat er wel vaker te hard gereden wordt voor hun huis.



"Ze rijden over het algemeen wel gewoon veel te hard hier. We zitten hier gewoon midden in de dertig-kilometerzone. Dus dan mag iemand best weleens vijftig rijden, maar deze persoon heeft misschien wel honderd erbij opgeteld gereden. Dat is absurd."

Kamperen in eigen huis De plek waar de automobilist het huis van Wim en Tonny in is gereden, is inmiddels afgetimmerd. Maar in eigen bed slapen zit er voorlopig nog niet in. "We kunnen hooguit boven slapen, maar we hebben geen nutsvoorzieningen meer", vertelt Wim. Het busje raakte namelijk de gasmeter en een elektriciteitskast. "Het is een beetje kamperen in eigen huis."