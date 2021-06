Boa Edwin extra scherp tijdens drukke zomerdagen op Loosdrechtse Plassen

Met het zomerweer dat nu toch echt is losgebarsten, houden extra boa's een oogje in het zeil op de Loosdrechtse Plassen. Het belooft weer een drukke zomer te worden vol bootjes en kamperende vakantiegangers. Aan boa Edwin van Keulen en zijn collega's de taak om alles in goede banen te leiden.

Boa's Edwin en Alex (vlnr.) - NH Nieuws / Jasper Leegwater

Edwin is sowieso altijd op het water van de plassen te vinden als handhaver. Nu het weer warmer en zonniger begint te worden, krijgt hij extra hulp van andere boa's van de gemeente Wijdemeren. "Er wordt zeker heel veel drukte verwacht, vandaar dat de gemeente Wijdemeren ervoor gekozen heeft om ons te ondersteunen met hun boa's." Samen met collega Alex let hij vooral op hard varende boten en ook op overlast. "Die de mensen veroorzaken door de rotzooi die ze nu achterlaten in de natuur", zegt Edwin. "En dat is echt verschrikkelijk veel momenteel." Kookstel Tijdens de controleronde op deze zaterdag hebben de boa's al een paar klusjes. Een aantal kamperende bezoekers hebben een kookstel gemaakt wat in de natuur niet is toegestaan. Even later vaart er een rubberboot met hoge snelheid voorbij. De man moet met een boete van 100 euro de gevolgen ervan later tegemoet zien. Boa Edwin let er scherp op, want te hard varen kan erg gevaarlijk zijn. "Je ziet ook die boot hier aankomen. Als zij hier die bocht om komen racen, dan schrikt zo'n schipper van zo'n boot. Met alle gevolgen van dien." Zo ziet een zomerse dag op het water van de Loosdrechtse Plassen eruit voor boa Edwin en zijn collega's:

Extra boa's op Loosdrechtse Plassen - NH Nieuws

De gemeente Wijdemeren zet vanwege de verwachte zomerdrukte nog meer collega's in voor waterboa Edwin. "Dat wil zeggen dat we op zomerse dagen met twee vaartuigen op het water surveilleren in plaats van één", zegt een woordvoerder. Er wordt niet alleen gekeken of er te hard gevaren wordt, maar ook of het niet veel te druk wordt. Of er dan ook toegangswegen afgesloten worden, hangt af van de drukte op de dag. "Als we signalen krijgen dat het te druk wordt, gaan we reguleren. We zijn goed voorbereid en doen alleen de dingen die nodig zijn", aldus de gemeente.

Lees ook Gooi Zomers weekend op komst: extra handhavers op en rond Loosdrechtse Plassen