Zomers weekend op komst: extra handhavers op en rond Loosdrechtse Plassen

Wie dit weekend van de zon wil genieten op of rond de Loosdrechtse plassen heeft grote kans een van de extra handhavers tegen het lijf te lopen. De gemeente Wijdemeren zet namelijk extra handhavers op en rond het water in, omdat er veel extra drukte wordt verwacht.

De extra inzet op de plassen is in het kader van het 'zomerplan', waarmee de gemeente de strandgasten en de vele bootjes in de gaten houdt. "Dat wil zeggen dat we op zomerse dagen met twee vaartuigen op het water surveilleren in plaats van één", zo laat een woordvoerder van de gemeente Wijdemeren aan NH Nieuws weten. Er wordt niet alleen gekeken of er te hard gevaren wordt, maar ook of het niet veel te druk wordt.

Eindexamens

De drukte wordt onder meer verwacht door de vele eindexamenleerlingen voor wie de zomervakantie is begonnen. De meeste scholieren hoorden namelijk donderdag of ze geslaagd zijn of niet. "Dus er zijn ook heel veel jongeren op en langs de plassen. Dan is extra toezicht nodig om alles in goede banen te lijden en onder controle te houden."

Toegangswegen

De woordvoerder van de gemeente Wijdemeren laat weten dat de toegangswegen goed in de gaten gehouden worden. Ze zien geen reden om vooraf wegen af te sluiten of van tevoren maatregelen te treffen. "Als we signalen krijgen dat het te druk wordt gaan we reguleren. We zijn goed voorbereid en doen alleen de dingen die nodig zijn", aldus de woordvoerder.