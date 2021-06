Joodse gemeenschap start postercampagne tegen antisemitisme

De Joodse gemeenschap is in onder meer Haarlem en Amsterdam begonnen met een campagne tegen groeiend antisemitisme. Aanleiding voor de actie is het toenemend aantal antisemitische incidenten dat de gemeenschap signaleert.

De posters zijn vanaf vandaag te zien in bushokjes en op digitale borden. De afbeeldingen moeten duidelijk maken dat Joden ‘vrij en veilig willen en moeten kunnen rondlopen in Nederland’.

Het viel de bedenkers van de campagne op dat het aantal gemelde incidenten opliep toen het conflict tussen Israël en Gaza oplaaide. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël registreerde in de maand mei in een week vijftien procent van het aantal gemelde incidenten, dat normaal in een jaar binnenkomt. Joden zouden uit angst hun keppeltje afzetten in de trein of in openbare ruimtes, bang om onheus bejegend te worden.

Tikkie

"We zien intimidatie van Joden op straat en op en rond (basis)scholen; antisemitisme in de persoonlijke omgeving; dreigementen en antisemitische uitingen via social media en tijdens demonstraties", valt te lezen op de website van de Joodse Gemeente Amsterdam. Zij zijn een van de initiatiefnemers.

Iedereen die de campagne een warm hart toedraagt, kon het financieel steunen met onder andere het betalen van een ‘tikkie’. De posters werden belangeloos ontworpen door een reclamebureau.