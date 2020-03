Amsterdamse zaalvoetbalvereniging heeft beveiliging nodig tegen antisemitisme

AMSTERDAM - De Joodse zaalvoetbalvereniging Maccabi uit Amsterdam zet sinds kort beveiligers bij risicowedstrijden in om antisemitisch geweld tegen spelers te voorkomen. Dat zegt voorzitter Victor Loonstein zaterdag in een gesprek met NRC.

De beveiliging is volgens Loonstein noodzakelijk omdat zijn spelers "zeer regelmatig" te maken krijgen met antisemitische scheldpartijen. Het is volgens de voorzitter een kwestie van tijd tot die scheldpartijen overgaan in geweld. "Daar ben ik honderd procent van overtuigd", zegt hij.