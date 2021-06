Man uit zee gehaald en gereanimeerd op het strand

Strandgangers hebben vanmiddag rond 16.30 uur een man uit de Noordzee gehaald die in de problemen was gekomen. Zij hebben meteen 112 gebeld, waarna er onder andere een traumahelikopter richting het strand kwam. De man is gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Veel strandgangers hebben het incident gezien omdat het op het drukste stuk van het strand gebeurde. Volgens de politie is de zwemmer een 'oudere man'. Een woordvoerder van de reddingsbrigade vertelt dat de man niet heel diep in zee aan het zwemmen was toen hij in de problemen kwam. Waardoor de man onwel raakte, is onbekend.

Onder meer de gemeente Zandvoort waarschuwt deze week voor de lage temperatuur van de Noordzee. Het is onbekend of de temperatuur iets met het voorval heeft te maken.