Reddingsbrigade waarschuwt: "Het water is nog veel te koud om in te zwemmen"

Nog niet veel mensen wagen zich aan een duik in zee, maar de reddingsbrigade IJmuiden waarschuwt wel voor het koude water. Vanmiddag raakte daar een man onderkoeld toen hij achter zijn luchtbedje aanzwom. "Over een maandje is het water 17 à 18 graden, dan is het water beter om in te zwemmen."

Kees Buis is bestuurslid strandzaken bij de IJmuider Reddingsbrigade en ziet nog niet veel mensen in het water. Toch wil de reddingsbrigade waarschuwen, want hoewel het lekker weer is, is het water nog erg koud. "Het water is nu zo'n 12 graden", vertelt Buis. "Dat is nog echt te koud, tenzij iemand het gewend is. De meeste mensen kunnen er niet tegen."

Het was vanmiddag rustig op het strand. Gisteren was het wel iets drukker vanwege het weekend. "Echte zwemmers zijn er ook nog niet", zegt Buis. "Mensen gaan er tot hun knieën in en krijgen koude voeten en kinderen spelen bij het water."

Luchtbedje

Vanmiddag zwom een man van in de 50 achter zijn luchtbedje aan. "Hij is zelf het water uitgekomen en heeft zich gemeld bij een strandpaviljoen, zij hebben 112 gebeld." Toen de reddingsbrigade bij de man aankwam, bleek hij onderkoeld te zijn. Hij had een temperatuur van 34 graden. "Dan zijn de hersenen ook afgekoeld, hij was slecht aanspreekbaar en kon niet goed uit zijn woorden komen."

De reddingsbrigade heeft de man weer opgewarmd met onder andere dekens en na een uur was hij weer op temperatuur. "Hij is nog nakeken door de ambulance, maar kon samen met zijn vrouw mee naar huis."