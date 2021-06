Quarantaineplicht voor Schipholreizigers: "Vind het niet erg, we zijn pas getrouwd"

Een jonge vrouw, die opgewacht wordt door haar kersverse echtgenoot, maakt zich niet druk: "Ik vind het absoluut niet erg, want ik ben pas getrouwd met mijn man. We gaan er het beste van maken. Thuis is ook lekker. Samen zitten, samen eten en samen praten."

Een andere reiziger heeft minder begrip voor de vele maatregelen. "72 uur van tevoren een PCR-test en op Zanderij (de luchthaven van Paramaribo, red.) moesten we ook nog een sneltest doen. Beide testen was ik negatief, nu moet ik in quarantaine. Ik ga het wel doen, maar ik vind het een klein beetje onzin."

Mondkapje af

Haar reisgenoot gelooft er niks van dat er gecontroleerd wordt en er een boa voor de deur kan staan. "Dat weet ik nog niet zo zeker." Bovendien ergert hij zich aan de vele regels die passagiers moeten naleven. "Iedereen haalde het mondkapje van hun mond af. Als de stewardess dat ziet, wordt ze boos! Als iedereen getest is, hoe the fuck moet je het nog steeds ophouden? En een paar zijn al ingeënt. Die shit werkt niet!"

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil liever dat voor landen waar nog een zeer hoog risico op coronabesmettingen is, het vliegverbod weer wordt ingevoerd. Met name over de delta-variant uit India maakt de Kamer zich zorgen. Demissionair minister de Jonge van Volksgezondheid moet zich nog buigen over de Kamermotie die is ingediend.