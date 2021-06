Bergense broers maken EK-lied: "Heel Nederland moet het mee gaan zingen"

De broers Guus (74) en Walter (70) Proot hopen met hun liedje 'Nog even van de Duitsers winnen' een EK-hit te scoren. Er is zelfs een USB-stick naar de Arena gestuurd in de hoop dat het tijdens de rust van een wedstrijd van het Nederlandse elftal wordt gedraaid. "Het zal de mannen van oranje absoluut een boost geven", zegt Walter.

De twee muzikale broers maken al van jongs af aan samen muziek. "Op amateurniveau hoor", vertelt Guus, de oudste van de twee. "Eigenlijk maken we elk voetbaltoernooi wel een liedje en dan zingen we dat thuis of met vrienden in de kroeg. We nemen het ook op in de studio, want het moet natuurlijk wel een beetje klinken."

Potten en pannen

Hoewel Guus het dorp Bergen verruild heeft voor Oss, en de twee elkaar niet vaak zien, is er nog steeds een muzikale klik. Dat begon al bij het afwassen vroeger. Dan werden de potten en pannen gebruikt voor het ritme terwijl de andere broer op de gitaar speelde. "Moeder was niet blij met al die deuken in de pannen", lacht Walter. "Maar het was altijd ontzettend gezellig."

En dat het nog steeds erg gezellig is, bewijzen de broers Proot in onderstaande video.