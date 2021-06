Wieringen juicht voor Oranje-spits Donyell Malen: "Hij is hier nu al een legende"

Bij voetbalclub Succes in Hippolytushoef kijken ze met spanning uit naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal komende zondag. Ze zijn apetrots, vooral omdat 'hun' Donyell Malen in de selectie zit. PSV-spits Malen is het gesprek van de dag, want hij begon zijn carrière op Wieringen. "Hij is hier nu al een legende."

Bij de vraag wie Donyell Malen kent, gaan alle vingers van het jeugdteam van VV Succes omhoog. "Natuurlijk! Hij is echt heel goed", zegt Dennis Huizing, die maar wat graag in Malens voetsporen zou willen treden. "Beginnen bij zo'n klein clubje en dan PSV, Nederlands Elftal." Ties Brommer vult die trots met plezier aan: "Wij zijn de toppers van Wieringen hè! Donyell doet het wel goed, maar kan wel wat vaker scoren."

Jeugdtrainer Niels de Wit kent alleen de verhalen over Donyell. "Dat jongetje stond een bal hoog te houden, dertig, veertig keer. Hij is absoluut de eerste uit de kop van Noord-Holland die aan een EK meedoet. De hele club en iedereen hier is wel trots."

Bij VV Succes hebben ze het volste vertrouwen in het Nederlands Elftal en vooral in Donyell Malen. "Samen met Depay in de spits,"denkt Ties en dan zal het wel goedkomen. Dat vindt ook Dennis: "Als Frank de Boer hem nou effe in de basis zet tegen Oekraïne, dan maakt hij er wel drie." De jongens van VV Succes hebben tot slot nog wel een aanmoedigende boodschap voor Donyell: "Donyell, je kan het wel. YEAHH!!"