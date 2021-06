Rust en energie in een stressvol leven: Jeroen schrijft doe-boek voor millennials

Na het overlijden van zijn vader, stapt Jeroen de Wit in het vliegtuig naar Nieuw Zeeland. Wat hij dan niet weet, is dat die reis verandert in een ontdekkingsreis over hemzelf. De 24-jarige Enkhuizer zoekt gaandeweg uit wat hij in zijn levensstijl moet aanpassen om meer rust én meer energie te ervaren. Met een koffer vol ideeën keert hij terug om het boek Reset! te schrijven, waarin hij vooral jongeren tips wil geven om alles uit het leven te halen.

Hij raakte gefascineerd door de vraag wat er nodig is voor een gezond en energiek leven. "Hebben we daar zelf invloed op? Ik dacht: ik ga die uitdaging aan en op onderzoek uit."

Met zijn bus reed hij naar kleine dorpjes, ook ver buiten de bewoonde wereld. Het viel hem op dat mensen op de ene plek heel gelukkig waren ("Als je met mensen praat, dan zie je een vonkje in hun ogen"), in het volgende dorp waren mensen juist somber en ongezonder. "De gebeurtenis met mijn vader zorgde er misschien voor dat ik daarop lette, omdat ik er zelf naar op zoek was?"

"Dan word je met beide benen op de grond gezet. Dit leven heeft een deadline, focus op datgene wat écht belangrijk voor je is", vertelt Jeroen. "Die tijd heb ik zoveel mogelijk besteed met mijn vader en mijn familie. Mooie momenten verzamelen en mooie weekenden beleefd. Zestien maanden later was hij er niet meer en besefte ik pas echt: dit leven is fragiel."

Zijn reis naar Nieuw Zeeland was voor Jeroen letterlijk 'een escape van de hele situatie', zo vertelt hij. Drie jaar geleden kwam zijn leven op z'n kop te staan, toen zijn vader plots epileptische aanvallen kreeg. "Een hersenscan wees uit, dat hij een hersentumor op het spraakgedeelte had. Dat was eigenlijk het moment dat deze reis is gestart, toen ik hoorde dat het niet goed zat en het niet lang zou duren voordat functies zouden uitvallen en ik niet meer met hem kon communiceren."

Hoe kan het dat mensen in het Himalayagebergte 'stralen van geluk', terwijl een aantal kilometer verderop de somberheid door een dorp gonst? Het is de vraag die Jeroen de Wit wakker schudde tijdens zijn reis naar de andere kant van de wereld.

Terug in Nederland volgt hij verschillende opleidingen op mentaal-, fysiek-, emotioneel- en spiritueel vlak. "Ik wilde weten hoe de wetenschap in de Westerse wereld kijkt naar een gezond en gelukkig leven, maar heb ook bij de monnikken in Nepal in het klooster gezeten, om zoveel mogelijk invalshoeken erbij te betrekken."

Voor millennials

Zijn ervaringen en tips deelt Jeroen in zijn doe-boek Reset!, waarin hij zich richt tot millennials. "Ik merk dat veel mensen om mij heen minder lekker in hun vel zitten, vooral in deze tijd. Hiermee kunnen ze even op de resetknop drukken en met een stappenplan kijken wat je kunt doen om je weer goed te voelen."

In zijn boek keert de Enkhuizer terug naar de natuur - de basis, zoals hij vertelt. "Daarmee bedoel ik om terug te gaan naar het leven waarop wij optimaal zijn aangepast." Hij geeft tips over het omgaan met prikkels: "In de oertijd super handig als er gevaar is, maar nu worden we overladen met prikkels en zitten we drie uur per dag met onze smartphone." Gemak, bewerkt voedsel en entertainment als social media: voor allerlei aspecten uit het dagelijks leven drukt Jeroen op de resetknop.

De resetknop

Reset staat in zijn boek voor: relax, eat, sleep, excercise en think. Een voorbeeld van één van zijn tips is om voor het eten één minuut te bewegen waardoor je hartslag omhoog gaat. "Even de trap op-en-af of push-ups doen, daar voorkom je een after-dinnerdip mee." En vermijd het blauwe licht van beeldschermen twee uur voor bedtijd, zodat je dieper slaapt en energieker wakker wordt. En Jeroen legt ook uit waarom een ijskoude douche goed is om langdurige stress te lijf te gaan.

"Drie jaar geleden zat ik in een rollercoaster van emoties. Ik had veel stemmingswisselingen, zat minder lekker in mijn vel", aldus Jeroen. "Ik heb nu veel meer energie en kan helderder nadenken. Ik gun het anderen ook om met meer energie door het leven te gaan."