West-Friesland Dat vrije vakantiegevoel, kun je ook thuis creëren: Bovenkarspeler traint mindset

BOVENKARSPEL - De vakantie is dit jaar anders dan anders. Veel vakanties naar het buitenland zijn inmiddels geannuleerd. Maar je hoeft niet naar verre oorden af te reizen voor het ultieme vakantiegevoel, je kan het ook krijgen door je mindset te trainen. Wereldreiziger Jan Dekker uit Bovenkarspel helpt mensen dit gevoel boven te halen en wil mensen daarmee helpen een zonnige kijk op de wereld te krijgen.

Eerder dit jaar vertelden Jan Dekker en zijn vriendin Laura Meester aan NH Nieuws hoe hun wereldreis abrupt ten einde kwam. Halsoverkop moesten ze weg uit Guatemala nadat het coronavirus uitbrak. De situatie werd daar te onveilig voor Nederlandse toeristen. Eenmaal thuis in Bovenkarspel gooiden zij het roer om. In plaats van het idee om ooit een vervolg aan de reis te geven, blijft Dekker thuis. Hij wil mensen helpen om hun mindset te trainen. Want gedachten kunnen je leven positief veranderen, zo ervaart hij zelf. Daarom schreef hij een e-book met daarin de hulpmiddelen om je perceptie op jezelf en de wereld een positieve draai te geven. Inmiddels is het boek ruim vijfhonderd keer gedownload.

Deze roerige tijd was het juiste moment om zijn boek te publiceren, zo vertelt Dekker. "Eigenlijk zoeken we altijd wel naar een gelukkiger leven. Mensen zoeken naar een ritme, maar de trein staat nu even stil, dus we hebben hier nu tijd voor." Vooral zijn persoonlijke verhaal spreekt aan en zorgt voor een sneeuwbaleffect. "Ik was ook altijd vrij gesloten over gedachten bespreken. Maar ik merk dat als je veel opener bent, worden andere mensen dat ook", aldus de West-Fries. "Als ik vertel dat ik last had van mijn gedachten en dat ik naar een klooster in Thailand ben gegaan en daar twee weken heb gezeten, dan worden mensen al veel sneller getriggerd om ook hun eigen verhaal te vertellen."

Ontstressen hoeft niet op een tropisch oord, maar kan volgens Dekker ook gewoon in de achtertuin - Instagram: @janandlaura

Dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is, heeft Dekker ook ervaren. Door tegenslagen heeft hij zich verdiept in de tools die helpen om daarmee om te gaan. "Eigenlijk kleurt jouw perceptie de wereld. Die zegt hoe jij het op dat moment ervaart. Als we die gaan aanpakken, zorgt dat ervoor dat je de wereld een stuk zonniger ziet." Als hij een uitgever heeft gevonden, wil Dekker aan het einde van het jaar een boek uitbrengen waarin hij zijn verhaal vertelt. Vakantiegevoel in de achtertuin In plaats van deze zomervakantie te ontstressen in het buitenland, kun je volgens Dekker ook in je achtertuin werken aan het vakantiegevoel. "De belangrijkste tip is eigenlijk: schrijf elke avond voor je gaat slapen drie positieve dingen op, daardoor ga je ook steeds meer positieve dingen opmerken gedurende de dag. Dat is hetzelfde als wanneer je een rode auto koopt: dan vallen daarna ineens alle rode auto’s je op. Als je bezig bent met positieve dingen, dan gaan die je ook steeds meer opvallen. Daardoor creëer je een vorm van vrijheid, maar dan in gedachten en dat is een vakantiegevoel."